Restaurante Popular da Matriz em Curitiba não reabrirá nesta quarta-feira; confira as unidades alternativas

Restaurante Popular da Matriz em Curitiba não reabrirá nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) informa que, devido ao atraso no início das obras de revitalização, o Restaurante Popular da Matriz, localizado na Praça Rui Barbosa, não abrirá suas portas nesta quarta-feira (27/9).

O atendimento será retomado de forma parcial na quinta-feira (28/9), das 10h30 às 14h.

Onde encontrar atendimento alternativo

Enquanto as obras no Restaurante Popular da Matriz não são finalizadas, a recomendação é que a população se dirija às unidades do Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Capanema, que estão preparadas para receber os clientes.

Informações sobre as unidades de Restaurantes Populares em Curitiba

Abaixo estão os endereços e horários de funcionamento das unidades alternativas:

Restaurante Popular Capanema

Rua Ubaldino do Amaral, 1671

Horário de atendimento: das 11h30 às 14h

Restaurante Popular CIC / Fazendinha

Rua Raul Pompéia, 190

Horário de atendimento: das 11h às 14h

Restaurante Popular Pinheirinho

Rua Marechal Rondon, 40

Horário de atendimento: das 11h às 14h

Restaurante Popular Sítio Cercado

Rua Mercúrio, 420

Horário de atendimento: das 11h às 14h

As obras no Restaurante Popular da Matriz estão previstas para serem finalizadas pela Prefeitura de Curitiba até fevereiro de 2024.

