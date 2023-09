Eleições para o Conselho Tutelar em Curitiba: Conheça os candidatos da regional do Bairro Novo

Eleições para o Conselho Tutelar em Curitiba

No próximo domingo, 1º de outubro, ocorrerão as eleições para o Conselho Tutelar em Curitiba. No pleito, serão eleitos cinco conselheiros para cada uma das dez regionais administrativas da cidade. Na regional do Bairro Novo, 14 pessoas disputam as vagas, sendo 12 mulheres e dois homens. Elas representam 9% do total de candidatos da capital.

Conforme as novas diretrizes do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Comtiba), os candidatos mais bem votados não eleitos comporão a lista de suplentes e poderão ser convocados na ausência dos eleitos.

Local de votação na regional do Bairro Novo

A regional do Bairro Novo é composta pelos bairros Sítio Cercado, Umbará e Ganchinho. Os moradores dessas áreas devem votar na Escola Municipal Bairro Novo do Caic Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, localizada na Rua Pastor Waldomiro Bileski, número 71, Sítio Cerrado. A linha de ônibus próxima é a 541 (Bairro Novo), com parada na Rua São José dos Pinhais.

Candidatos do Bairro Novo

CRISTIANE DE LIMA PERANDRECRISTIANE PERANDRÉ1717

ELENIZE DE FATIMA BORMELENIZE (NIZE)1726

ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOSELIANE SANTOS1731

ENEIDA MARIA DA SILVA CHECONENEIDA CHECON1704

ERCILANDIA DA CRUZ FERREIRA DE PAULATILA1702

JESSICA DAIANE DA FONSECAJESSICA FONSECA1732

JOSINETE DOS SANTOSJOSINETE1720

JUCIMAR PEREIRA DA SILVAGILSON1703

LECINHA LOURENÇA GOULARTLECINHA1701

MARCOS CARDOSOMARQUINHOS CARDOSO1706

MARISA APARECIDA MONTALDI COSTAMARISA MONTALDI1708

ROSANE APARECIDA MORAIS DE OLIVEIRAROSANE1705

VANIA APARECIDA GOMESVANIA APARECIDA GOMES1725

VERA LUCIA DE PAULA PAIXÃOVERA PAIXÃO1707

