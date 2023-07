Restaurante no litoral de SP expõe insetos, gordura e lixo em meio à comida – Confira o vídeo

De acordo com a prefeitura, uma equipe da Sevisa foi até o restaurante na Avenida Conselheiro Nébias enquanto o estabelecimento estava funcionando e verificou diversas irregularidades na cozinha, como falta de higiene, falta de identificação de alimentos, necessidade de reparos na rede elétrica, entre outros problemas.

Essas irregularidades encontradas pela equipe da Sevisa são preocupantes e podem comprometer a saúde dos clientes que frequentam o restaurante. A falta de higiene e a falta de identificação dos alimentos são questões essenciais para garantir a segurança alimentar. Além disso, os reparos na rede elétrica são necessários para evitar acidentes e garantir o bom funcionamento do estabelecimento.

É importante que os proprietários do restaurante tomem as devidas providências para resolver essas irregularidades o mais rápido possível. A prefeitura pode aplicar multas e até mesmo interditar o estabelecimento caso as irregularidades não sejam corrigidas.

Ao frequentar um restaurante, os clientes têm o direito de esperar que todas as normas de higiene sejam seguidas e que os alimentos sejam devidamente identificados. Além disso, é fundamental que a estrutura do estabelecimento esteja em perfeitas condições para garantir a segurança de todos.

Portanto, é necessário que os responsáveis pelo restaurante se conscientizem da importância de manter a cozinha em condições adequadas de higiene, identificar corretamente os alimentos e realizar os reparos necessários na rede elétrica. Dessa forma, poderão oferecer um serviço de qualidade aos clientes e evitar problemas com a fiscalização da prefeitura.

Fonte:g1.globo.com