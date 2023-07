“Quatro pessoas são presas com simulacro após série de assaltos em Curitiba”

Quatro pessoas são detidas com simulacro após abordagem da Polícia Militar

No dia 25 de julho de 2023, por volta das 16h12, a Polícia Militar (PM) realizou a prisão de quatro indivíduos após abordagem a um veículo Corsa de cor branca, que estava com alerta de roubo. A ação ocorreu no bairro Capão Raso, em Curitiba.

De acordo com informações da PM, os suspeitos são acusados de utilizar o veículo para cometer diversos assaltos na região do bairro Fazendinha. Um dos crimes, inclusive, havia sido noticiado pela Banda B horas antes das prisões.

O tenente Macena, do 13º Batalhão, explicou que os agentes da PM identificaram o alerta de furto ao verificar a placa do veículo no sistema interno durante a patrulha na região. Após a abordagem, foi realizada revista nos indivíduos e no veículo, onde foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

O tenente Macena ainda informou que havia relatos de que o veículo estava envolvido em roubos de celulares de pedestres nos pontos de ônibus, nas áreas entre os bairros Portão, Capão Raso e Novo Mundo.

Os quatro suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres, foram encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e estão à disposição da Justiça. Além das prisões, a PM também apreendeu o simulacro.

Fonte: www.bandab.com.br