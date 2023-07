Projeto de lei propõe criação do Polo das Noivas em Curitiba para impulsionar comércio e emprego na região do Sítio Cercado

Projeto de lei propõe criação do Polo das Noivas em Curitiba

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) no início de julho tem como objetivo incentivar o desenvolvimento do comércio, emprego e renda na região do bairro Sítio Cercado. A proposta, de autoria do vereador Marcos Vieira (PDT), busca reconhecer o local como o Polo das Noivas da capital paranaense.

De acordo com o vereador, a região é conhecida pela concentração de lojas de locação de trajes para festas e eventos, além de serviços relacionados, como aluguel de veículos de luxo, alfaiates, floriculturas e salões de beleza. O Polo das Noivas abrangeria cinco trechos: rua Izaac Ferreira da Cruz, entre as ruas Nova Esperança e David Tows; rua São José dos Pinhais, entre as ruas Izaac Ferreira da Cruz e Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares; rua Ourizona, entre as ruas Tenente Júlio Jacoboski e São José dos Pinhais; rua Marte, entre as ruas José Manoel Voluz e a Quitandinha; rua Major Miguel Balbino Blasi, entre as ruas José Bassa e a Desembargador Carlos Pinheiro Guimarães.

Objetivos do Polo das Noivas

O projeto de lei lista os seguintes objetivos para o Polo das Noivas:

Promover o desenvolvimento sustentável da atividade econômica de festas e eventos;

Assegurar o controle urbano e o ordenamento do uso do solo, combatendo as poluições sonoras, visuais e do ar;

Favorecer o trânsito de pedestres, veículos e pontos de estacionamento para clientes;

Atrair empreendimentos comerciais, hoteleiros e gastronômicos;

Realizar campanhas publicitárias;

Incentivar a realização de eventos, festivais e outras ações;

Melhorar a iluminação e a segurança do entorno.

O texto da proposta também destaca que o Polo das Noivas poderá ser incluído em publicações e campanhas publicitárias que visem promover o turismo em Curitiba. Para o vereador Vieira, pensar no desenvolvimento descentralizado da cidade é essencial para atender a todas as pessoas e valorizar a região sul da cidade.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: xvcuritiba.com.br