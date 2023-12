“Projeto Verão Curitiba: Atividades esportivas gratuitas para todas as idades na capital paranaense”

Atividades recreativas esportivas para todas as idades em Curitiba

O projeto Verão Curitiba traz uma programação especial de atividades recreativas esportivas para toda a família. O evento acontecerá do dia 14 de janeiro até 4 de fevereiro na capital paranaense.

A entrada é gratuita e todas as atividades do Projeto Verão Curitiba serão realizadas aos domingos, das 14h às 18h. Os participantes poderão aproveitar as atividades em sete parques localizados em diferentes regiões de Curitiba.

Confira os parques que receberão o Projeto Verão Curitiba:

Parque Atuba – Rua Pintor Ricardo Krieger, 550 – Atuba

Parque Barigui – Alameda Ecológica Burle Marx – Santo Inácio – Ao lado do Salão de Atos.

Parque dos Tropeiros – Rua Maria Lucia Locher de Athayde – CIC

Parque Lago Azul – Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará

Parque Náutico – Av. Marechal Floriano Peixoto – Boqueirão

Parque Yberê – Rua General Luiz Carlos Pereira Tourinho, 800 – Campo de Santana

Praça Afonso Botelho – Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde

O Verão Curitiba conta com o apoio da Jovem Pan, MegaMania e Tim, e tem o patrocínio da RICtv e RecordTV. O evento é realizado pela prefeitura de Curitiba.

Fonte: ric.com.br