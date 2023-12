Prefeitura de Curitiba garante primeira área para implantação da Reserva Hídrica do Futuro

A Prefeitura de Curitiba anunciou a conquista da primeira área para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro. Em uma reunião realizada na quarta-feira (20/12), o prefeito Rafael Greca formalizou a desapropriação amigável de um terreno de aproximadamente 350 mil metros quadrados no bairro Umbará, região Sul da cidade.

“Este é um momento histórico para Curitiba. A Reserva Hídrica do Futuro acaba de nascer. Os irmãos Renê, Renato e Adir Costa, herdeiros do areal Costa, concordaram em vender a área para a Prefeitura, dando início a um grande programa no bairro Umbará”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

O terreno que será desapropriado está localizado próximo às áreas de cavas de areia do Umbará. “Essas cavas, que trouxeram tanto progresso para Curitiba e salvaram a cidade da escassez de água diversas vezes, agora serão a garantia de que nunca faltará água nesta cidade que tanto amamos. Viva o Umbará, isso é um presente para a cidade de Curitiba”, completou Greca.

Reserva Hídrica do Futuro

A Reserva Hídrica do Futuro será dividida em dois trechos. O primeiro trecho, que abrange os bairros Caximba, Campo de Santana, Umbará e Ganchinho, ficará entre o Rio Barigui e a BR-277. Atualmente, estão em andamento os trabalhos de alteração de zoneamento nessa região e a negociação com os proprietários dos terrenos.

O segundo trecho do programa vai da BR-277 até o Rio Atuba, passando pelos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Uberaba e Cajuru. A Reserva Hídrica do Futuro tem como objetivo interligar as antigas cavas do Rio Iguaçu, na Região Metropolitana de Curitiba, para formar lagos que poderão suprir o abastecimento de água em momentos de estiagem.

Essa iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba, o Governo do Estado do Paraná, a Sanepar, o Instituto Água e Terra (IAT) e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).

Pioneirismo curitibano

A Reserva Hídrica do Futuro terá uma área total de 200 km², sendo 50 km² de área de águas e lagos, entre Balsa Nova e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Essa reserva poderá armazenar até 43 bilhões de litros de água para serem utilizados em situações emergenciais de estiagem.

Além disso, será criado um corredor ecológico em toda a área, com preservação da fauna e da flora, além da implementação de elementos urbanísticos, áreas de lazer e turismo.

Em 2021, o prefeito Rafael Greca assinou o Decreto Municipal nº 1.478/2021, que instituiu um grupo de trabalho da Reserva Hídrica do Futuro em Curitiba, coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

De acordo com a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, essa será a maior reserva de água para uso em situações de escassez hídrica da região. “Estamos falando de uma extensão quatro vezes maior do que o Passaúna, de Pinhais até Fazenda Rio Grande”, destacou.

“Vamos criar um grande parque com lagos para reserva e futura captação, orla, equipamentos de lazer e uma faixa lateral com condição de ocupação urbana ordenada, incluindo estrutura de captação de esgoto”, completou a secretária municipal do Meio Ambiente.

Na reunião, também estiveram presentes o secretário do Governo Municipal e presidente do Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), Luiz Fernando Jamur, o superintendente de Obras e Serviços do Meio Ambiente, Jean Brasil, a procuradora-geral do Município, Vanessa Volpi, e a equipe técnica responsável pelo projeto da Reserva Hídrica do Futuro.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: servidor.curitiba.pr.gov.br