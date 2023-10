“Programação especial no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida”

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Curitiba, está preparando uma programação especial para comemorar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, celebrado nesta quinta-feira.

Entre as ações estão Missas, Carreata com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida que passará por diversos hospitais de Curitiba, Coroação e a Consagração a Nossa Senhora Aparecida.

Confira os horários de missas no Santuário: 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30.

Às 10 horas acontece a carreata com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida passando por diversos hospitais de Curitiba.

Outras paróquias celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Campo Magro, tem missas às 10, 11h15 e 11h45. Além disso, haverá carreata com a Imagem, benção dos carros, almoço festivo e festival de prêmios.

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Pinhais, realizará uma carreata saindo da Matriz às 9 horas, seguida de Santa Missa, Terço e Consagração a Nossa Senhora Aparecida, Missa e Teatro de Maria.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Seminário, em Curitiba, haverá Santa Missa às 8 horas e venda do bolo com a medalhinha da Padroeira. Também serão realizadas benção dos carros, almoço festivo, missa e bênção das crianças, além de procissão luminosa pelas ruas com terço.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Sítio Cercado, em Curitiba, haverá procissão, Santa Missa, almoço festivo, brincadeiras para as crianças, terço de agradecimento e Santa Missa.

