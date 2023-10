“Estação-tubo Herculano de Araújo será desativada para a circulação do Ligeirão Norte-Sul”

Estação-tubo Herculano de Araújo será retirada da Avenida República Argentina

Com a proximidade do fim das obras para a circulação da futura linha Ligeirão Norte-Sul, a estação-tubo Herculano de Araújo (em ambos sentidos) será retirada definitivamente da Avenida República Argentina, no Novo Mundo, no próximo sábado (14/10). A população poderá utilizar os pontos mais próximos: a estação-tubo Hospital do Trabalhador ou o Terminal Capão Raso.

De acordo com a coordenadora de Mobilidade e Transporte do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba (Ippuc), Olga Prestes, a desativação da estação Herculano Araújo foi necessária para garantir melhor desempenho das linhas de biarticulado que operam no corredor sul de transporte com a futura entrada em operação do Ligeirão Norte-Sul.

Segundo ela, com o reposicionamento das estações existentes, necessário para a operação do Ligeirão Norte-Sul, as estações Herculano de Araújo e Hospital do Trabalhador ficaram muito próximas, com uma distância de apenas 120 metros.

A nova localização das estações está dentro da distância máxima de deslocamento dos usuários do transporte, que é de 500 metros. A distância entre as estações-tubo Hospital do Trabalhador e Terminal Capão Raso é de 400 metros.

Previsão de conclusão das obras do Ligeirão Norte-Sul

As obras do Ligeirão Norte-Sul devem ser concluídas até o fim do ano, segundo projeção da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O trecho sul vai da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal Pinheirinho e abrange 26 estações-tubo ao longo das avenidas República Argentina e Winston Churchill, que estão sendo remodeladas e desalinhadas, em lotes de obras.

Já foram requalificadas e voltaram a operar 18 estações-tubo: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Silva Jardim, Hospital do Trabalhador, Vital Brasil e Carlos Dietzsch e Itajubá, todas nos dois sentidos. Há intervenções sendo executadas em outras quatro: Pedro Gusso (Capão Raso), Santa Regina (Capão Raso), Sebastião Paraná (Vila Izabel), Petit Carneiro (Água Verde).

Enquanto as estações são desativadas para serem remodeladas, desalinhadas e o pavimento alargado e requalificado, as estações subsequentes permanecem funcionando normalmente.

Redução do tempo de percurso com o Ligeirão Norte-Sul

Quando concluídas as obras, a linha Ligeirão Norte-Sul terá extensão total de 38 km e frota de 29 veículos. O trecho Norte, inaugurado em 2018, conta com oito estações: Terminal Santa Cândida, Boa Vista, Cabral, Passeio Público, Central, Eufrásio Correia, Oswaldo Cruz e Bento Viana. O usuário terá um intervalo programado de 3,5 minutos nos horários de pico e de 10 minutos em horários de menor demanda.

O maior ganho será no trecho Sul, entre a Praça do Japão até o Terminal Pinheirinho. Hoje, o usuário realiza o deslocamento com um tempo de percurso, em média, de 30 minutos. Com o novo Ligeirão, o tempo será reduzido quase pela metade, segundo Sergio Oliveira, gestor de operação do transporte coletivo da Urbs.

A velocidade operacional neste trecho (Praça do Japão – Pinheirinho) terá um ganho de 23%, já que o Ligeirão só realizará parada nos terminais Portão, Capão Raso e Pinheirinho.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ipmc.curitiba.pr.gov.br