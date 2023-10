“Estação-tubo será retirada definitivamente da Avenida República Argentina com a chegada do Ligeirão Norte-Sul”

<title>Notícias de Curitiba - Gazeta do Bairro</title> <h1>Reposicionamento das estações do Ligeirão Norte-Sul em Curitiba</h1> No próximo sábado, a estação-tubo Herculano de Araújo, localizada na Avenida República Argentina, no Novo Mundo, será retirada definitivamente devido às obras para a circulação da futura linha Ligeirão Norte-Sul em Curitiba. Com essa mudança, a população poderá utilizar os pontos mais próximos, como a estação-tubo Hospital do Trabalhador ou o Terminal Capão Raso. Com o reposicionamento das estações existentes, necessário para a operação do Ligeirão Norte-Sul, as estações Herculano de Araújo e Hospital do Trabalhador ficaram muito próximas, com uma distância de apenas 120 metros. Essa alteração visa melhorar o fluxo de passageiros e proporcionar maior comodidade no deslocamento pela cidade. As obras do Ligeirão Norte-Sul estão em andamento e têm previsão de conclusão até o fim deste ano. Com a finalização, a população de Curitiba poderá contar com um transporte mais rápido e eficiente, facilitando o acesso a diferentes regiões da cidade. <h2>Assine e navegue sem anúncios</h2> Para ficar por dentro das últimas notícias de Curitiba e região, assine agora mesmo e tenha acesso exclusivo aos conteúdos da Gazeta do Bairro. Navegue sem anúncios e aproveite todas as informações relevantes para a sua vida na cidade. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Assine agora mesmo!</a> <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para se manter informado sobre tudo o que acontece em Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. Lá você encontrará notícias atualizadas, reportagens exclusivas e conteúdos relevantes para a sua vida na cidade. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Acesse agora mesmo!</a>

