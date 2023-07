Programação divertida para aproveitar com as crianças no final de semana

PARA OS AMANTES DA SAGA: CHEGOU A “SEMANA HARRY POTTER”

Até o dia 20 de julho, o Cineplex do Shopping Novo Batel oferece uma programação especial. É a Semana Harry Potter, direcionada aos amantes da saga. Nesta ação, para a alegria dos fãs, estão sendo exibidos os oito primeiros longas que compõem a história do bruxinho mais famoso dos cinemas.

Este final de semana (15 e 16/07), os filmes apresentados são: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e Harry Potter e o Cálice de Fogo. As sessões ocorrem às 18h05. Os ingressos nos sábados e domingos tem os valores de R$32 (inteira) e R$16 (meia).

Acesse a programação completa aqui.

QUANDO: 15 e 16/07 (sab/dom) 18h05

ONDE: Shopping Novo Batel

R. Cel. Dulcídio, 517. Batel. Curitiba-PR

QUANTO: (sab/dom/fer) – R$32 (inteira) e R$16 (meia)

ATRAÇÕES PARA A CRIANÇADA NOS SHOPPINGS DE CURITIBA E REGIÃO

As férias estão a todo o vapor e as crianças estão animadas e ansiosas para se divertirem. Para quem não vai viajar, há muitas opções do que fazer em Curitiba neste mês. Várias atrações são oferecidas pelos Shoppings da cidade e seu entorno.

Para dar suporte às famílias, o Muralzinho de Ideias selecionou algumas dessas programações. Tem opções pagas e gratuitas de todos os tipos e para todos os gostos. Entre as dicas, estão parques temáticos, apresentações artísticas, museu, shows circenses, maratona, games e oficinas.

Confira mais detalhes de cada atração aqui.

MERCADO MUNICIPAL CAPÃO RASO TEM HOVERKART PARA A CRIANÇADA

Os curitibinhas têm diversão garantida na programação de férias do Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). Até o dia 29 de julho, a criançada pode andar de hoverkart no espaço indoor especialmente montado para a diversão dos pequenos.

O carrinho hoverkart é um brinquedo seguro e de fácil manuseio. Com duas alças para controlar a velocidade e a direção, tem manoplas acolchoadas e um sistema que permite ir para frente, para trás e para os lados. Indicado para crianças a partir de 4 anos, é uma boa e divertida alternativa de auxílio no desenvolvimento de habilidades visuais, auditivas, coordenação motora e raciocínio. Monitores acompanham a atividade.

O valor da brincadeira é de R$20 por 30 minutos. Para saber mais informações, acesse aqui.

QUANDO: até 29/07(seg-qui) 13h – 20h(sex/sab) 10h – 20h

ONDE: Mercado Municipal Capão Raso

Rua Otto Cabel, 51. Novo Mundo. Curitiba-PR

QUANTO: R$20 por 30 minutos

TEM ESPETÁCULO GRATUITO PRA CURTIR NOS DOMINGOS DE JULHO

Neste domingo (16/07), tem espetáculo gratuito no Teatro do Piá. A peça “Atravessar o Mar Para Sempre” é voltada ao público infantil e reflete sobre as pessoas que estão em travessia constante, as que não têm morada fixa ou mesmo que tornam o medo um lugar para enfrentar e compreender.

O espetáculo, que utiliza a linguagem da animação de bonecos, é uma produção do grupo Teatro de Bagagem. No enredo, o público é apresentado a quatro personagens que estão diante do mar, entre a busca e a espera de seus familiares perdidos. Nessa viagem, eles tentam reencontrar e afirmar suas identidades.

Os ingressos são gratuitos e distribuídos 30 minutos antes de cada sessão. Saiba mais neste link.

QUANDO: 16/07 (dom) 11h

ONDE: Teatro do Piá

Praça Garibaldi, 7, Palacete Wolf. São Francisco. Curitiba-PR

QUANTO: gratuito*ingressos distribuídos 30 minutos antes de cada sessão (espaço sujeito à lotação)

A programação e as informações descritas nos posts acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio por parte das produções dos eventos.

Redação: Camila Canassa | Gabriella Rampazzo

Curadoria: Luciana Varaschin

