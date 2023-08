“Programação cultural deste fim de semana em Curitiba: cinema, exposições, circo e clubes de leitura”

Programação cultural em Curitiba: cinema, exposições, circo e clubes de leitura

Este fim de semana em Curitiba está repleto de atrações culturais imperdíveis. Com cinema, exposições, circo e até clubes de leitura, há opções para todos os gostos. Confira abaixo alguns destaques da programação:

Cinema

No Teatro da Vila, localizado na CIC, serão exibidos dois grandes lançamentos deste ano: A Pequena Sereia e Velozes e Furiosos 10. As sessões gratuitas acontecem no domingo (6/8), às 14h30 e às 17h30. Não perca essa oportunidade de assistir a esses filmes incríveis. A entrada é gratuita.

No Cine Passeio, está em cartaz uma mostra especial em homenagem ao renomado diretor francês Jean-Luc Godard. Os filmes selecionados são O Desprezo, na sexta-feira (4/8), Alphaville, no sábado (5/8), e O Demônio das onze horas, no domingo (6/8). Todas as exibições da mostra acontecem às 20h e os ingressos custam R$ 20.

Exposições

O Museu Municipal de Arte (MuMA) apresenta a exposição Ambientes Construídos, que traz uma série de fotos de paisagens do Japão. Além das imagens, o MuMA também exibe diversos textos sobre arquitetura japonesa, a construção civil do país e suas exuberantes paisagens naturais. A entrada é gratuita.

A Galeria das Quatro Estações do Jardim Botânico recebe a exposição Imaginário Rupestre, que reúne fotografias tiradas pelo diretor de cinema e artista visual curitibano Marcos Jorge. Essas fotos registraram uma das coleções mais importantes de arte rupestre do Brasil, com pinturas e gravuras pré-históricas sobre pedra que sobrevivem até hoje em grutas, abrigos, lajes e costões de todas as regiões do país. Não deixe de conferir essa exposição incrível. A entrada é gratuita.

Clubes de Leitura

Neste sábado (5/8), começam os Clubes de Leitura do Vestibulando, realizados nas Casas da Leitura espalhadas pela cidade. Esses clubes têm como objetivo preparar os estudantes que irão prestar o vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a prova de literatura. O primeiro encontro será na Casa da Leitura Osman Lins, no Pinheirinho, às 10h, para discutir o livro Quarto de Despejo, obra autobiográfica da escritora Carolina Maria de Jesus. Às 14h, a Casa da Leitura Wilson Bueno, no Portão Cultural, discutirá as Liras de Marília de Dirceu, do poeta Tomás Antônio Gonzaga. Participe desses encontros enriquecedores.

Agenda cultural em Curitiba

Artes Visuais

Sexta-feira e sábado (4 e 5/8) – 9h às 12h e 14h às 18h: EspeleoIlustração

Local: Gibiteca de Curitiba (Solar do Barão, R. Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Sexta-feira a domingo (4 a 6/8) – Das 9h às 18h (sexta) e das 12h às 18h (sábado e domingo): Incisões Vitais, de Augusto Herkenhoff

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba (Solar do Barão, R. Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Sexta-feira a domingo (4 a 6/8) – Das 9h às 18h (sexta) e das 12h às 18h (sábado e domingo): Berenice à Deriva. IN: Cinzas do Norte, de Isabelle Mesquita

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba (Solar do Barão, R. Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: Livre

Grátis

Sexta-feira a domingo (4 a 6/8) – Das 10h às 18h: Imaginário Rupestre: Exposição de fotografias de Marcos Jorge

Local: Galeria das Quatro Estações – Jardim Botânico (R. Eng. Ostoja Roguski, 350 – Jardim Botânico)

Grátis

Sexta-feira a domingo (4 a 6/8) – 10h às 19h: Yanomami em Curitiba – Claudia Andujar

Local: MuMA – Museu Municipal de Arte (Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Sexta-feira a domingo (4 a 6/8) – 10h às 19h: Caminhos em Paralelo

Local: MuMA – Museu Municipal de Arte (Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Sexta-feira a domingo (4 a 6/8) – 10h às 19h: Ambientes Construídos: Um Guia Alternativo do Japão

Local: MuMA – Museu Municipal de Arte (Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: Livre

Grátis

Sábado (5/8) – Das 15h às 16h: Visitas Guiadas Abertas ao Público

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço, Rua Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

Classificação: Livre

Grátis (Inscrições)

