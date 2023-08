“Descubra os sabores do Festival Gastronômico Temporada de Inverno no Mercado Municipal do Capão Raso”

Festival Gastronômico Temporada de Inverno no Mercado Municipal do Capão Raso

O Festival Gastronômico Temporada de Inverno começa nesta quinta-feira (3), no Mercado Municipal do Capão Raso. O festival vai até o dia 26 de agosto com pratos entre R$8 a R$56. Participam do evento 18 estabelecimentos com pratos que vão de sopas a hambúrgueres.

Cardápio Variado para Todos os Paladares

O cardápio do festival é o mais variado possível para agradar todos os paladares. Ossobuco com polenta, caldos, yakissoba e massas, são os pratos quentes do menu. Sobremesas como waffles de chocolate, nutella e milkshake de paçoca também estão no cardápio.

Atrações Musicais e Brinquedos Infláveis

Além da gastronomia, durante o mês de agosto o Mercado vai contar com atrações musicais todos os sábados. Para criançada brinquedos infláveis também estarão disponíveis. Os lojistas também farão promoções, com desconto de preços de até 30%.

Comemorações dos 60 anos da Urbanização de Curitiba

O Festival faz parte das comemorações dos 60 anos do aniversário da Urbanização de Curitiba (Urbs) que administra o espaço. No próximo sábado (5/8), o Mercado também é palco da abertura das celebrações de aniversário da Urbs, com programação especial gratuita, das 10h às 18h.

Serviço

Festival Gastronômico do Mercado Municipal Capão Raso

Data: 3/8 a 26/8

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

