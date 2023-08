Programa Liceu de Ofícios e Inovação de Curitiba oferece 1.483 vagas gratuitas em cursos de desenvolvimento pessoal e qualificação profissional

Programa Liceu de Ofícios e Inovação de Curitiba oferece 1.483 vagas para cursos gratuitos

O programa Liceu de Ofícios e Inovação de Curitiba, Paraná, está com 1.483 vagas abertas para 31 cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal e qualificação profissional, que ocorrerão no mês de agosto, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Serão disponibilizadas cerca de 435 vagas exclusivas para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, que são atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

As demais vagas serão abertas para a comunidade, e as inscrições poderão ser feitas pelo Portal Aprendere. Se você ficou interessado ou tem alguma dúvida e quer saber mais informações, entre em contato pelo telefone: (41) 32507442.

Novos cursos disponíveis no Liceu de Ofícios

As novidades que chegam ao Liceu são a abertura de três novos cursos para a população. O primeiro é o de Auxiliar de Mecânica Industrial, que oferecerá dez vagas e terá uma carga horária de 160 horas. As aulas iniciarão no dia 14 de agosto, na sede do Senai CIC.

O segundo é o de Eletrônica Digital, que estima disponibilizar 50 vagas e terá uma carga horária de 32 horas. As aulas começarão no dia 14 de agosto, na sede do Senai CIC.

O curso de Auxiliar de Confecção contará com duas turmas destinadas a pessoas atendidas pela Assistência Social do Município. As aulas ocorrerão do dia 7 de agosto até o dia 10 de outubro, no Senai – Campus da Indústria, localizado no Jardim Botânico.

Ainda em agosto, serão abertas mais duas turmas para o curso de Cuidadores de Idosos. Uma delas será aberta para toda a comunidade e a outra para as pessoas atendidas pela Assistência Social do Município. O curso é desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e oferece 50 vagas.

As aulas da turma aberta serão realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Barigui, na Regional CIC. As aulas para a turma fechada começarão no próximo dia 14, nos períodos da manhã e tarde, no Liceu de Ofícios Casa Klemtz.

