“Festa com menores e perturbação do sossego é interrompida pela Guarda Municipal em Araucária”

Batida

Festa acontecia no bairro Boqueirão; vizinhos reclamaram de som alto na madrugada

Plantão de Polícia com GMA

| 06/08/2023 às 15:35

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária ao atender uma ocorrência de “perturbação da tranquilidade e sossegos alheios” às 5h40 deste domingo (6), no bairro Boqueirão, se deparou com uma festa frequentada por aproximadamente 30 pessoas, sendo 14 delas menores, com idades entre 14 e 17 anos.

