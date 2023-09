“Preso agiota suspeito de atirar contra pai que defendia filho de cobrança em Curitiba”

Agente suspeito de atirar em pai que defendia filho de cobrança é preso em Curitiba

Nesta terça-feira (26), foi preso o suposto agiota que teria atirado contra um pai no momento em que a vítima defendia o filho de uma cobrança, no bairro Umbará, em Curitiba. A prisão ocorreu no bairro Cachoeira, também na capital paranaense.

O delegado Victor Menezes, da Divisão de Homicídios (DHPP), informou que, além da prisão, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. O suspeito agiota teve um mandado de prisão expedido por uma tentativa de homicídio qualificada pelo meio que dificultava a defesa da vítima e também por motivo fútil.

De acordo com as informações, o crime ocorreu devido a uma dívida de R$ 30 mil que o autor tinha com o filho da vítima. Durante uma discussão, o autor foi atrás do devedor, o pai interveio e os ânimos se exaltaram. O suspeito saiu da casa, tentou procurar ajuda, mas, nesse meio tempo, autor e vítima entraram em confronto físico e os disparos foram efetuados.

O delegado Victor Menezes afirmou que o suspeito possui uma natureza agressiva e já havia comparecido armado à casa. Além disso, ele possui antecedentes policiais por crimes com violência e/ou grave ameaça.

O autor alega que, ao chegar na casa da vítima, a encontrou com duas armas, uma arma longa e uma pistola. Ele entrou em luta corporal porque se sentiu ameaçado. No entanto, a versão do autor é difícil de ser comprovada, pois nenhuma arma foi encontrada no local dos fatos.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm, juntamente com 91 munições. No entanto, a arma apreendida não é a mesma utilizada no dia da tentativa de homicídio. O homem permanece preso à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias de Curitiba e Região Metropolitana

Quer ficar bem informado com rapidez sobre os acontecimentos mais importantes em Curitiba e Região Metropolitana? Deseja ter acesso às principais notícias do seu time do coração? Ou quem sabe conhecer a agenda cultural da sua cidade? É muito fácil! Você pode receber todas essas informações nas comunidades da Banda B no WhatsApp. E o melhor de tudo é que você escolhe quais notícias deseja receber.

Interessado? Então escolha a sua comunidade clicando aqui.

Já sabe, né? Aconteceu, deu na Gazeta do Bairro!

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br