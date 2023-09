III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças: Um evento imperdível para toda a família em Curitiba

Mostra ATINJ de Teatro para Crianças

A alegria e o sorriso do teatro em Curitiba

A Associação de Teatro para Infância e Juventude do Estado do Paraná está promovendo a III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças em Curitiba. O evento, que acontece até domingo (1º), é uma oportunidade de compartilhar a produção teatral de companhias paranaenses, direcionada a todas as idades, incentivando o entretenimento em família.



Apresentações em diferentes espaços culturais

As apresentações serão realizadas em quatro espaços culturais de Curitiba: Espaço Cultural da Cia. do Abração (Bacacheri), Espaço Palco Escola (Rebouças), Espaço da Criança (Santa Felicidade) e Centro Cultural Boqueirão (Boqueirão). O objetivo é promover o interesse das crianças pela arte e suas diversas formas de manifestação.

Programação diversificada

Serão 20 apresentações de 12 espetáculos diferentes, realizados por dez companhias de Curitiba, Maringá, Sarandi e Ponta Grossa. Além disso, haverá oficinas teatrais, mesa-redonda e palestra sobre a história do teatro para crianças em Curitiba. A programação inclui linguagens artísticas variadas, como teatro, circo, dança, música, artes visuais e literatura.

Ingressos gratuitos e acesso às escolas públicas

A mostra oferece 100% de ingressos gratuitos, proporcionando à população produtos culturais de qualidade. Além disso, as apresentações direcionadas ao público das Escolas Públicas Municipais acontecerão em dias letivos. O evento busca integrar socialmente as crianças, permitindo que elas tenham acesso ao teatro e despertem uma sensibilidade especial para a arte.

Importância da mostra

A presidente da Associação, Fátima Ortiz, destaca a importância da mostra como uma forma de aproximação entre as crianças, famílias, artistas e educadores. Ela ressalta que o teatro é transformador, envolvendo as crianças na fantasia e proporcionando reflexões sensíveis. A variedade temática das peças desenvolve o gosto pela arte e pelo teatro nas crianças.



Acesso gratuito às apresentações

O evento oferece acesso gratuito às apresentações para o público das escolas públicas. Essa iniciativa contribui para a integração social e permite que as crianças tenham uma nova perspectiva sobre a infância, com mais sensibilidade.

Participe da mostra ATINJ

A III Mostra ATINJ de Teatro para Crianças é um evento imperdível! Além das apresentações, há oficinas teatrais, mesa-redonda e palestra. Não deixe de participar e conhecer as diversas formas de fazer teatro. Acesse o site para mais informações sobre a programação e os locais das apresentações.

