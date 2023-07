“Prefeitura de Curitiba distribui gratuitamente mudas de cerejeiras e outras árvores em desafio ambiental”

Neste mês de julho, quando começa a florada das cerejeiras do Japão e as ruas da cidade ganham um tom mais rosa, o Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai distribuir gratuitamente mudas de cerejeiras nas Ruas da Cidadania de Curitiba. As entregas fazem parte do desafio 100 Mil Árvores da Prefeitura e vão ser feitas dos dias 18 a 21 e no dia 24 de julho.

O responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, que é onde as mudas são produzidas, Roberto Salgueiro, explica que as mudas de cerejeiras do Japão “são de sementes oriundas das cerejeiras da Praça do Japão, do Jardim Botânico e de outros matrizeiros da cidade de Curitiba”.

Além das cerejeiras, outras espécies de mudas estarão disponíveis, como jabuticabeiras, cerejeiras nativas, pitangueiras, ingazeiros, palmitos-juçara, dedaleiros, ipês (branco, amarelo e rosa) e pau-ferro. Em cada Regional serão distribuídas 500 mudas de árvores para a população.

Cada Regional preparou sua programação para a entrega das mudas de árvores. A primeira a distribuir será a Regional Santa Felicidade, na terça-feira (18/7), a partir das 9h. A distribuição deve terminar rapidamente em cada Rua da Cidadania, por isso a orientação é que os moradores cheguem logo no início das entregas em cada Regional.

Equilíbrio térmico

Novas árvores na cidade trazem benefícios para o meio ambiente, como equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, explica o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliada nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, afirmou Roloff.

Como plantar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Confira outras ações sustentáveis que você pode fazer pela cidade e pelo planeta no site da Família Folhas.

Desafio 100 Mil Árvores

O Desafio 100 Mil Árvores foi lançado pelo prefeito Rafael Greca na primavera de 2019 e duraria apenas um ano. Com o sucesso e o engajamento da população, o projeto passou a ser renovado anualmente e, hoje, a cidade já contabiliza 385 mil plantios, de acordo com o “arvorômetro”.

Onde buscar a sua muda

18/07 (ter)

Regional Santa Felicidade – a partir das 9h

Regional CIC – a partir das 14h

19/07 (qua)

Regional Pinheirinho – a partir das 9h

Regional Tatuquara – a partir das 9h

Regional Bairro Novo – a partir das 14h

20/07 (qui)

Regional Cajuru – a partir das 14h

Regional Boqueirão – a partir das 14h

21/07 (sex)

Regional Boa Vista – a partir das 10h

Regional Matriz – a partir das 14h

24/07 (seg)

Regional Portão – a partir das 9h

*A distribuição vai até o fim dos estoques

