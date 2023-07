“Confronto entre torcidas rivais após jogo em Curitiba deixa ônibus danificado e causa pânico”

Confusão após jogo de domingo na Baixada

No dia 17 de julho de 2023, ocorreu um confronto entre torcidas após a partida de domingo na Arena da Baixada, em Curitiba. A noite terminou em confusão no bairro Boqueirão.

De acordo com relatos, torcedores do Coritiba estavam esperando os torcedores do Athletico na entrada do Terminal do Boqueirão, por volta das 22h de domingo. Eles apedrejaram um ônibus biarticulado e danificaram pelo menos cinco vidros do veículo do transporte coletivo. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, descreveu o incidente como uma emboscada ao ônibus da linha Boqueirão. Segundo ela, ao parar no tubo Antônio de Paula, sentido Boqueirão, um veículo com torcedores de outro clube se aproximou e, ao perceber que havia torcedores do Athletico dentro do ônibus, começaram a atacar com pedras, quebrando as janelas do coletivo. Houve correria e pânico, mas felizmente o ônibus chegou ao Terminal do Boqueirão às 22 horas e foi recolhido.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e estiveram no local, porém ninguém foi preso.

Fonte: www.jornale.com.br