Prefeitura de Curitiba conclui obra de reestruturação viária e melhora mobilidade no Sul da cidade

Reestruturação e correção geométrica na confluência de ruas em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba concluiu recentemente uma importante obra de reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz, localizada na divisa dos bairros Capão Raso e CIC. Essa intervenção teve como objetivo principal minimizar os conflitos viários nessas vias importantes que ligam os bairros do Sul da cidade.

Para garantir a segurança tanto dos motoristas quanto dos pedestres que circulam pela região, foi implantada uma rotatória em formato alongado, onde todos os veículos devem parar antes de acessá-la. Além disso, foram construídas novas ilhas para a travessia de pedestres.

Essa intervenção também contemplou a implantação de 353 metros de calçadas planas e acessíveis, seguindo o padrão do projeto Caminhar Melhor. Além disso, foram construídos 147 metros de ciclovia e 386 metros de novo pavimento. Também foi realizado um novo sistema de drenagem e serviços de paisagismo, além da implantação da rotatória que modificou o traçado da via.

Opinião dos moradores

Os moradores e comerciantes da região aprovaram as mudanças realizadas, que trouxeram agilidade no trânsito, reduzindo os congestionamentos, e maior segurança para os pedestres que atravessam o movimentado cruzamento.

Uma moradora da Rua Senador Accioly Filho, Maria Luiza Bernardina da Silva, que caminha diariamente até a academia, elogiou as melhorias: “Ficou excelente, uma solução que trouxe beleza e mais conforto para todos que trafegam seja dirigindo ou caminhando”.

Essas obras fazem parte de um plano de mobilidade da cidade, que prioriza a segurança dos pedestres e busca melhorar as condições de tráfego dos veículos, de acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Obras no bairro Vista Alegre

No bairro Vista Alegre, também estão sendo realizadas outras duas obras de correção geométrica e regularização de calçadas.

Na Rua Arthur Leinig, a obra acontece no cruzamento com a Carlos Razera, próximo ao Farol do Saber e Inovação Machado de Assis. Será implantado um canteiro central na confluência das vias, além da readequação do sistema de drenagem, construção de novas calçadas acessíveis, paisagismo e sinalização. Essas melhorias visam organizar a circulação na região, que é um importante acesso a instituições de ensino e também serve como ligação entre os bairros das regionais Centro e Santa Felicidade. A previsão é de que essas obras sejam concluídas em aproximadamente 30 dias.

Já na Rua Isidoro Chanoski, está em andamento uma intervenção ao longo de 207 metros, desde a José Casagrande até cerca de 50 metros antes do cruzamento com a Estefano Joucoski. Essa via, que é um acesso à Unidade de Saúde Bom Pastor, passará por um novo traçado, com alargamento em alguns trechos, recebendo pouco mais de 400 metros de novas calçadas amplas e acessíveis. A previsão é de que esses serviços sejam concluídos em setembro.

No mês de abril, os moradores do Vista Alegre já puderam contar com a correção geométrica realizada na confluência das ruas Antônio Grade, João Tschannerl e João Carlos Pedrosa, que acabou com um ponto de congestionamento no trânsito. Essa obra foi solicitada pelos moradores da região no programa Fala Curitiba, da Prefeitura.

Fonte: cgn.inf.br