Prefeitura de Curitiba aumentará valor pago aos Centros de Educação Infantil em 2024

Aumento do valor pago aos Centros de Educação Infantil (CEIs) em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba anunciou que, a partir de 2024, haverá um aumento no valor pago aos Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados para atender crianças da educação infantil. Atualmente, 143 entidades educacionais prestam esse serviço para a Secretaria Municipal da Educação.

De acordo com o decreto 1.226, publicado no Diário Oficial do Município em 19/07, os valores pagos aos CEIs passarão a variar conforme a turma atendida (berçário, maternal e pré-escola). Atualmente, o valor per capita/dia é de R$ 58,21. Com as mudanças, o valor para o berçário será de R$ 70,84, para o maternal será de R$ 64,40 e para o pré será de R$ 61,33.

Esses valores levam em consideração as necessidades específicas de cada faixa etária, como a demanda por mais profissionais para turmas de berçário e a quantidade de refeições necessárias para cada faixa etária. O objetivo é garantir que os CEIs contratados possam oferecer um atendimento de qualidade a todas as crianças.

Novo credenciamento de instituições de educação infantil

A partir de agosto, a Prefeitura de Curitiba divulgará um novo edital com a previsão de abertura de credenciamento de instituições de educação infantil para o ano de 2024. O processo de credenciamento deve ocorrer a partir de setembro.

Podem participar do credenciamento instituições privadas ou comunitárias interessadas em prestar serviços educacionais na área da educação infantil, desde que estejam situadas em Curitiba, possuam autorização de funcionamento vigente e apresentem a documentação exigida em edital.

Ampliação do acesso à educação infantil em Curitiba

A rede municipal de ensino de Curitiba tem trabalhado para garantir o acesso de todas as crianças à educação infantil. Desde 2017, o número de vagas para crianças de 0 a 5 anos em turmas de berçário, maternal e pré foi ampliado de 45 mil para 54 mil.

Essa ampliação foi possível com a abertura de 27 novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e a contratação de mais Centros de Educação Infantil (CEIs). A Secretaria Municipal da Educação realiza um trabalho que vai desde o cadastro da criança até a vistoria da estrutura e aprovação da proposta pedagógica das instituições.

