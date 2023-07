“Arraiá Tô com o MST: Comida, brincadeiras e prêmios em festa julina no Paraná”

Arraiá Tô com o MST: uma festa para celebrar o novo projeto popular do Brasil

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Paraná está organizando uma festa animada para unir a classe trabalhadora do campo e da cidade em uma celebração pelo novo projeto popular do Brasil. O evento acontecerá no sábado, dia 22 de julho, a partir das 12h, no Sindiquímica, localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

A festa julina do MST será repleta de atrações artísticas, como a Cia Mirabólica, Will da Pisadinha e o grupo Geração Nativa, que vem do Assentamento Eli Vive para puxar a quadrilha e animar o bailão. Além disso, o evento contará com comidas típicas, brincadeiras para a criançada e um show de prêmios com diversas premiações incríveis.

Comidas típicas e opções veganas

No Arraiá Tô com o MST, será servida uma variedade de comidas típicas, a maioria trazendo um cardápio camponês. Entre as opções, teremos quirera, arroz com carne de porco, caldos de feijão e mandioquinha. Todos esses pratos também terão uma opção vegana. E para os lanches, não faltarão pastel, buraco quente, canjica, bolo de milho e pipoca.

Brincadeiras e diversão para toda a família

O arraiá é um evento para toda a família, com muitas brincadeiras, música e comida boa. Para a criançada, teremos jogos como pescaria, boca do palhaço, argolas, oficina de bichinhos de bexiga, pintura facial, desenhos de milho, cama elástica e piscina de bolinhas. A diversão está garantida!

Show de prêmios com diversas premiações

No Arraiá Tô com o MST, você terá a chance de concorrer a diversos prêmios incríveis. Serão 10 rodadas com premiações que vão desde kit churrasco até cestas de produtos da Reforma Agrária do MST, vale combustível, almoço para casal, massagem relaxante e até premiação em dinheiro. E o melhor de tudo é que você pode adquirir a cartela do show de prêmios antecipadamente pelo WhatsApp.

Serviço

Arraiá Tô com o MST

Data: sábado – 22/07/23

Local: Rua Senador Accioly Filho, 851, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Horário: a partir do meio-dia

Mais informações: instagram.com/marmitas_daterra

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.brasildefatopr.com.br