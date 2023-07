Prefeitura de Curitiba altera horário de funcionamento em dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo FIFA 2023

Mudanças no horário de funcionamento da Prefeitura de Curitiba durante a Copa do Mundo FIFA 2023

A Prefeitura de Curitiba informa que haverá alterações no horário de funcionamento nos dias úteis em que a Seleção Brasileira Feminina de Futebol estará em campo na Copa do Mundo FIFA 2023. Essas mudanças visam garantir o atendimento à população sem prejuízo aos serviços considerados essenciais.

Horário de expediente nos dias de jogos

Nos dias em que os jogos da Seleção começarem até as 7h30, o expediente terá início às 10h30. Já nos dias de jogos com início até as 8h, a jornada dos servidores iniciará às 11h.

Essas alterações serão aplicadas desde o jogo de estreia das Meninas do Brasil, que acontecerá às 8h da próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide. Nesse dia, o expediente nos órgãos municipais terá início às 11h.

Importância do atendimento à população

A Prefeitura de Curitiba reforça que os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante os jogos da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Para garantir isso, equipes estarão organizadas em escala, assegurando o atendimento necessário à população.

