“Bávaro Chopperia & Hamburgueria oferece transmissão dos jogos da seleção feminina em horários alternativos durante a Copa do Mundo”

Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina de Futebol

Foto: Priscilla Fiedler

No próximo dia 24, a seleção brasileira dará início à sua participação na Copa do Mundo Feminina de Futebol. O torneio será realizado entre os meses de julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. A expectativa para ver o time comandado por Marta é a maior dos últimos anos. Os fãs de futebol poderão acompanhar a competição pela TV aberta, TV por assinatura ou internet.

Para aqueles que não conseguem acompanhar os jogos devido ao fuso horário da Oceania, o Bávaro Chopperia & Hamburgueria, uma das principais operações da Rua 24 Horas, preparou uma ação especial. Serão realizadas transmissões dos jogos da seleção feminina em horários alternativos, para que ninguém perca nenhum lance.

Transmissões tardias

As transmissões tardias serão realizadas a partir das 20h, nos mesmos dias dos jogos. O primeiro jogo a ser transmitido será Brasil x Panamá, no dia 24 de julho. Em seguida, teremos Brasil x França, no dia 29, e Brasil x Jamaica, no dia 02 de agosto. Conforme a seleção avance na competição, os jogos também serão transmitidos.

“O futebol feminino está ganhando cada vez mais força entre a torcida brasileira e essa é a nossa forma de apoiar o esporte, motivando o público a conhecer, curtir e acompanhar mesmo que em horários diferentes”, comenta Luís Breda, proprietário do Bávaro.

Double de chope e decoração temática

Para incentivar ainda mais a torcida, o Bávaro oferecerá um exclusivo double de chope durante as partidas. Além disso, a Rua 24 Horas terá uma decoração temática especial para todo mundo entrar no clima da Copa do Mundo Feminina de Futebol.

O Bávaro está localizado na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número, no Centro de Curitiba) e funciona diariamente, das 10h às 23h. Para reservas e mais informações, entre em contato pelo telefone (41) 3078-9777.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br