“Policiais militares apreendem maconha e desvendam atividade suspeita em Curitiba”

Equipe de policiais militares da 2° Companhia do 13° Batalhão atua na CEASA

Uma equipe de policiais militares da 2° Companhia do 13° Batalhão que atua na CEASA recebeu informações da equipe de inteligência sobre atividade suspeita no bairro Xaxim em Curitiba.

Ao chegar na Rua João Kasdorf, um indivíduo de camiseta preta foi avistado atirando um saco plástico ao solo e fugindo para dentro do terreno. A equipe encontrou maconha no pacote. Ao tentar entrar no terreno, a presença de dois cães da raça pitbull impediu o acesso.

Com a intervenção de uma moradora, a equipe adentrou o terreno e encontrou dois tabletes de maconha e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Indivíduo suspeito foge para residência vizinha

O indivíduo suspeito fugiu pulando muros para a residência vizinha, não sendo localizado. No local foi encontrada uma balança de precisão.

A droga e anotações do tráfico foram encaminhadas para a Central de Flagrantes.

Fonte: plantao190.com.br