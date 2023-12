“Interrupção programada de abastecimento de água em Curitiba: saiba os horários e locais afetados”

Abastecimento

As obras programadas são interligações de rede

Sanepar avisa (Foto: Ike Stalker/Sanepar/Arquivo)

A Sanepar informa que, na terça-feira (12), fará interligação de rede em Curitiba, que pode afetar o abastecimento de água no Bairro Pinheirinho. O serviço será feito das 8h às 11h, com normalização prevista para as 13 horas.

Na quarta-feira (13), a interligação de rede em Curitiba será no Jardim das Américas. O serviço será feito das 13h às 17h, com normalização prevista para as 19 horas.

A orientação é para uso racional da água.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile.

Fonte: www.bemparana.com.br