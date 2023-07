“Polícia Civil do Paraná desmantela organização criminosa envolvida em fraude à licitação e violação de direito de marca em Maringá”

Polícia Civil do Paraná cumpre mandados em Maringá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (20), com a missão de cumprir sete mandados de busca e apreensão contra organização criminosa envolvida em fraude à licitação e violação de direito de marca.

O cumprimento de mandados acontece em Maringá, no Norte do Estado.

Fonte: www.bemparana.com.br