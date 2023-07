“Escassez de mão de obra qualificada no transporte rodoviário de cargas: SETCEPAR investe em capacitação para suprir demanda”

A escassez de mão de obra qualificada no transporte rodoviário de cargas

O baixo investimento no desenvolvimento do colaborador, profissionais desqualificados na função, problemas como o fit cultural junto à empresa e salários não compatíveis com o ofício a ser exercido resultam no que chamamos de escassez de mão de obra qualificada. O ManpowerGroup destacou que em 2022 a falta de mão de obra qualificada no Brasil chegou a 81%, ultrapassando a média global de 75%, recebendo a classificação de nono país com a maior escassez da mão de obra qualificada no mundo.

No transporte rodoviário de cargas, setor responsável por movimentar cerca de 65% das mercadorias transportadas no Brasil, essa falta de mão de obra qualificada é uma realidade que vem impactando ativamente o desenvolvimento das empresas. Nesse contexto, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no estado do Paraná (SETCEPAR) se destaca como uma entidade atuante e focada na capacitação da mão de obra no setor. Com um portfólio de atividades voltadas à formação e ao aprimoramento profissional, o sindicato investe em áreas estratégicas para o desenvolvimento do setor.

A importância do SETCEPAR na capacitação da mão de obra no setor de transporte de cargas

Valéria Melnik, diretora de RH do SETCEPAR, enxerga esse contexto como um grande desafio para o segmento. “A escassez de mão de obra qualificada no transporte rodoviário de cargas pode afetar negativamente as empresas, uma vez que a falta de profissionais capacitados, tem por consequência um aumento nos custos operacionais, atrasos nas entregas e até mesmo a acidentes nas estradas”.

Segundo dados de 2022 da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 65,1% das empresas enfrentam desafios para contratar motoristas, além disso, os transportadores entrevistados também citaram a falta de experiência mais consolidada na área, falta de adaptação com as novas tecnologias e as mudanças de cenário no âmbito político e econômico como os principais desafios para o preenchimento das vagas com mão de obra qualificada.

Visando tais desafios, o SETCEPAR apostou na criação do ISET (Instituto SETCEPAR de Educação no Transporte), uma plataforma que oferece treinamentos técnicos, operacionais, estratégicos, gerenciais, cursos e palestras. “Todos os conteúdos são focados na capacitação e desenvolvimento de profissionais qualificados para o setor. Além disso, a entidade também conta com um RH especializado, oferecendo processos de recrutamento e seleção, avaliação psicológica e encaminhamento gratuito de motoristas para processos seletivos, através do programa + Motoristas, voltado para as vagas abertas pelos nossos associados”, destaca a diretora de RH da entidade.

Iniciativas do SETCEPAR para a capacitação da mão de obra no setor de transporte de cargas

Dentre as iniciativas promovidas pelo SETCEPAR, estão os treinamentos técnicos que buscam aperfeiçoar a prática diária dos profissionais, cursos de reciclagem que garantem a atualização constante das normativas e regulamentações do setor e palestras que visam à sensibilização e à conscientização sobre temas importantes como segurança, legislação e inovações tecnológicas.

Para avaliar a efetividade dos serviços oferecidos na superação da escassez de mão de obra qualificada no setor de transporte de cargas, o SETCEPAR conta com um indicador que mede o número de vagas abertas em relação às vagas fechadas sem solicitação de substituição no período de 45 dias.

“Esse indicador é utilizado para verificar se o processo de recrutamento e seleção oferecido foi eficaz em suprir a demanda por mão de obra qualificada no setor, e hoje o indicador é inferior a 20%, número excelente para o mercado de trabalho atual”, comenta Melnik.

Soluções do SETCEPAR para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada no setor de transporte de cargas

Apesar dos desafios encontrados, o SETCEPAR dispõe de soluções para atender as particularidades do segmento de transporte rodoviário de cargas, oferecendo treinamentos em horários alternativos, como finais de semana e/ou online, além de ofertar cursos personalizados In Company, para atender as especificidades de cada empresa.

A entidade também tem buscado crescer em parcerias com outras instituições de ensino e empresas especializadas para enfrentar a escassez de mão de obra qualificada no setor. “Nosso objetivo é desenvolver programas de treinamentos e capacitações mais abrangentes, específicos e atualizados para as necessidades do mercado. Além disso, o uso de tecnologias como a inteligência artificial e a realidade virtual podem ser uma opção para aprimorar ainda mais os treinamentos e torná-los mais eficientes e acessíveis”, finaliza Valéria Melnik.

Sobre o SETCEPAR

Fundado em 1943, a entidade que representa as empresas de transportes de carga no estado do Paraná (SETCEPAR) nasceu visando representar os empresários do setor de transporte rodoviário de cargas da região em variadas atividades, tais como: negociações coletivas de trabalho, aproximação com autoridades e autarquias municipais, estaduais e federais, bem como com a imprensa. Hoje, com 80 anos de história, a entidade representa empresas em 265 cidades do estado, oferecendo aos associados diversos serviços e eventos para fomentar melhorias no TRC, não só local, como também nacional.

