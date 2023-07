“Polícia Civil do Paraná arrecada doações para ajudar pessoas vulneráveis a enfrentar o inverno rigoroso do Estado”

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está participando da quarta edição da campanha Aquece Paraná 2023. A iniciativa é da Superintendência Geral de Ação Solidária e tem como objetivo arrecadar cobertores, agasalhos e roupas em bom estado de uso para ajudar as pessoas mais vulneráveis a enfrentar o inverno rigoroso do Estado.

As arrecadações acontecem até o dia 17 de agosto. A campanha possui postos para entrega distribuídos em unidades da PCPR na Capital e em quartéis dos Corpos de Bombeiros de todo o Paraná.

Confira as unidades da PCPR que estarão disponíveis para a arrecadação de doações da Campanha Aquece Paraná 2023:

Departamento da Polícia Civil (DPC) – Av. Iguaçu, nº 470, Rebouças;

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) – Rua Paulo Turkiewicz, nº 145 – Tarumã;

1º Distrito Policial – Rua André De Barros, nº 671, Centro;

2 º Distrito Policial – Rua Chile, nº 1978, Água Verde;

3º Distrito Policial – Rua Solimões, nº 1640, Mercês;

4º Distrito Policial – Rua Ary Barroso, nº 377, Boa Vista;

5º Distrito Policial – Avenida Prefeito Erasto Gaertner, nº 1399, Bacacheri;

6º Distrito Policial – Rua Antônio Meirelles Sobrinho, nº 519, Cajuru;

7º Distrito Policial – Rua Professor João Soares Barcelos, nº 725, Hauer;

8º Distrito Policial – Rua Omílio Monteiro Soares nº 384, Novo Mundo;

9º Distrito Policial – Avenida Arthur Bernardes, nº 375, Santa Quitéria;

10º Distrito Policial – Localizado à Rua Cafeara, nº 49, Sítio Cercado;

11º Distrito Policial – Rua Manoel Valdomiro De Macedo, nº 2921, CIC;

12º Distrito Policial – Avenida Manoel Ribas, nº 6693, Santa Felicidade;

13º Distrito Policial – Rua Antônio Zanon, nº 1460, Tatuquara;

Delegacia da Mulher – Avenida Paraná, nº 870 – Cabral;

Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) – Rua Vicente Machado, nº 2560 – Campina do Siqueira;

Instituto de Identificação do Paraná (IIPR) – Rua Pedro Ivo, nº 386 – Centro.

Para mais informações sobre a campanha, acesse o link.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.policiacivil.pr.gov.br