Revolucionando Curitiba com placas de rua

Revolucionando Curitiba com placas de rua

Estamos revolucionando Curitiba com um novo sistema de placas de rua

Pela primeira vez em 26 anos, estamos renovando a identificação de vias na cidade, com letras refletivas e fonte ampliada. Com padrões inovadores estabelecidos pelo Ippuc, as novas placas trazem:

+

+

+

Além das melhorias físicas, estamos introduzindo QR Codes nos suportes das placas, postes e semáforos. Com um simples escaneamento, os curitibanos terão acesso às biografias resumidas dos homenageados. Isso é conectar a nossa cidade com a sua história.

Lembre-se de colocar subtítulos e otimizar o SEO com as melhores práticas para o post aparecer na busca do Google.

Remova do conteúdo qualquer palavra que use baixar, baixe, salvar, download, rock, rock content, writeracess, writer acess, nome do autor ou empresa que são nomes das ferramentas e não quero isso no meu conteúdo.

Ao final tente ranquear a palavra-chave “noticias de curitiba” com o link da Gazeta do Bairro exemplo: Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Ps: o único link permitido seria gazetadobairro.com.br





Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br