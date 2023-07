“Polícia Civil desarticula quadrilha de tráfico de drogas em Curitiba e região metropolitana”

Quadrilha de tráfico de drogas é desarticulada em Curitiba e região

Uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas em Curitiba, região metropolitana e litoral foi desarticulada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (18). Policiais estão nas ruas desde cedo para cumprir 11 ordens judiciais contra esta quadrilha.

Os policiais chegaram ao “chefão” do tráfico após identificarem uma mulher responsável pelas remessas dos entorpecentes. Em Curitiba a operação aconteceu no Xaxim, CIC e Boqueirão.

Segundo as investigações, dentre os mandados judiciais estão seis de prisão e cinco de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente em Curitiba e Campo Largo, na Região Metropolitana. Ao todo 20 policiais civis participam da operação, que conta com o apoio de cães farejadores da PCPR.

A Polícia Civil iniciou as investigações contra a quadrilha assim que identificou uma mulher responsável pela remessa e distribuição de drogas a um líder da organização criminosa. Conforme apurado, as drogas eram destinadas à capital paranaense, Fazenda Rio Grande, Campo Largo e Araucária, na RMC e à cidade de Matinhos, no Litoral do Estado.

A ação segue em andamento. Em Curitiba, operação ocorreu nos bairros Xaxim, CIC e Boqueirão. Foto: Divulgação/ PRF.

Fonte: www.tribunapr.com.br