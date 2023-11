“Paraná Clube desiste de competição de base devido a problemas financeiros e administrativos”

Paraná desiste da Copa Brasileirinho devido a problemas financeiros e administrativos

O Paraná Clube anunciou sua desistência da Copa Brasileirinho, uma das principais competições de base do país, alegando problemas financeiros e administrativos. A decisão foi criticada pela gestão da competição nacional, que expressou sua insatisfação com a postura do clube.

Segundo nota divulgada pela organização da Copa Brasileirinho, a direção do Paraná Clube informou na última sexta-feira (3) que a equipe não irá participar da competição sub 15, que terá início nesta terça-feira (7), devido aos referidos problemas financeiros e administrativos.

A desistência inesperada e próxima ao início da competição causou grandes transtornos à organização, que lamentou a postura do Paraná Clube, conforme complementado pelo Departamento Técnico da Copa Brasileirinho.

Situação de abandono da base do Paraná Clube

Uma reportagem de outubro do UmDois Esportes expôs a situação de abandono da base do Paraná Clube. Na época, funcionários acumulavam quatro meses de salários atrasados, embora os valores tenham sido quitados posteriormente.

A base do clube foi terceirizada em 2022 para a empresa portuguesa Sports Prime, que inicialmente reativou a estrutura e os gramados da Vila Olímpica, do Boqueirão. No entanto, a nova administração, sob comando do empresário Oswaldo Dória, teria abandonado o local. Por esse motivo, a parceria atual é entre Dória Sports/Sports Prime.

Funcionários estão sem receber salários desde junho, resultando em mais de quatro meses de atrasos. Alguns deles estariam morando no estádio por não terem condições de ir para casa ou pagar aluguel.

Paraná Clube e Dória Sports/Sports Prime em conflito

A empresa Dória Sports/Sports Prime emitiu uma nota oficial alegando que cumprirá com as obrigações do contrato firmado, mas ressaltou que o Paraná Clube descumpriu a cláusula de exclusividade prevista no contrato de prestação de serviços.

Na nota, a empresa esclarece que enviou uma contra notificação extrajudicial ao clube, informando sobre o descumprimento da cláusula de exclusividade. A Dória Sports/Sports Prime reafirma seu compromisso de cumprir com as obrigações contratuais, conforme a contra notificação enviada.

