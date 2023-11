“Motorista de aplicativo em Curitiba prende assaltante após perseguição de 12 minutos”

Perseguição em Curitiba – Motorista de aplicativo prende suspeito

Na noite da última quarta-feira (1º), um homem suspeito de assaltar uma mulher foi preso graças à ação de um motorista de aplicativo em Curitiba. A perseguição, que durou cerca de 12 minutos, foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada no veículo do condutor.

Motorista de aplicativo age rápido e ajuda a prender suspeito

As imagens obtidas pela Banda B mostram o motorista, que também é um policial militar reformado, trafegando por uma rua do bairro Xaxim, por volta das 21h40, quando a passageira que o aguardava entra no automóvel e revela ter sido assaltada segundos antes. Ela pede ao motorista que persiga o veículo dos suspeitos, um Chevrolet Monza, enquanto aciona a Polícia Militar.

Perseguição e detenção do suspeito

O motorista de aplicativo segue os suspeitos e descreve a ocorrência para a polícia. Minutos após o início da perseguição, os suspeitos abandonam o veículo, e um deles é detido por uma viatura da Polícia Militar.

Suspeito preso em flagrante e reconhecido pela vítima

O suspeito foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima. O policial militar reformado, Jacks Willian, destacou a importância de garantir a integridade da passageira durante a perseguição. O veículo dos suspeitos, que possuía vários débitos, foi apreendido.

Investigações em andamento

O celular roubado não foi recuperado, e o comparsa do suspeito detido continua foragido. A perseguição foi realizada por mais de cinco quilômetros, e há suspeitas de que o veículo utilizado pelos ladrões esteja envolvido em outros assaltos na região.

Assista ao vídeo da perseguição

Fonte: misturebas.com.br