Os frutos da dedicação do Sr Sebastião do conjunto Parigot

Quem está mesmo feliz é o Sebastião dos Reis Barbosa que agora conseguiu um local adequado para realizar o trabalho com o grupo de convivência que criou dentro de sua garagem, no Parigot de Souza, no Sítio Cercado. Na verdade ele vem recebendo ali entre 25 e 30 pessoas.

Agora recebendo em comodato a antiga sede da Amoavas, que ele seus amigos arrumaram e junto com Cida, a Janete e a Teresa Japonesa plantaram uma horta no terreno que estão cuidando com muito carinho e partilhando com a comunidade.

Esta é então a razão de toda esta felicidade estampada nas fotos quando ele recebeu a notícia de que esta tudo legalizado para poder continuar o trabalho com mais tranquilidade.

Foi através da Regional Pinheirinho, com o apoio do Coordenador de Assuntos com a Comunidade, Joelcio da Luz, com ajuda da Vanderléa, ele pode dispor oficialmente da sede da antiga Associação Maria Angélica, este belo local para receber o grupo e realizar ali seus encontros.

Parabéns ao Seu Sebastião, o grupo que agora conta com um local efetivo para seus encontros.

O pessoal agradeceu ao empenho do Joélcio, ao Administrador Bracatinga e a toda a equipe da Regional Pinheirinho.