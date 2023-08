Origem da expressão “fazer vaquinha” no futebol – Curiosidades

Origem da expressão “fazer vaquinha”

Uma expressão ligada ao mundo do futebol.

A expressão “fazer vaquinha” tem origem no mundo do futebol e é utilizada quando um grupo de pessoas se reúne para juntar dinheiro e dividir as despesas de alguma atividade ou compra em comum.

A origem dessa expressão remonta aos primórdios do futebol, quando os times não tinham patrocínios e precisavam arcar com os custos das viagens e hospedagens para disputar os jogos. Como muitas vezes os jogadores não tinham condições financeiras para arcar com essas despesas, eles se uniam e cada um contribuía com uma quantia em dinheiro, formando assim uma “vaquinha” para cobrir os gastos.

Com o passar do tempo, a expressão “fazer vaquinha” passou a ser utilizada em outros contextos, fora do futebol, sempre com o mesmo significado de juntar dinheiro entre um grupo de pessoas para dividir as despesas.

Atualmente, a expressão é muito utilizada em situações do dia a dia, como por exemplo, quando um grupo de amigos decide fazer uma viagem e cada um contribui com uma quantia para cobrir os gastos com transporte, hospedagem e alimentação.

É importante ressaltar que a expressão “fazer vaquinha” não se restringe apenas ao mundo do futebol, sendo utilizada em diversos contextos e situações do cotidiano. É uma forma de colaboração entre as pessoas, onde todos contribuem de forma igualitária para alcançar um objetivo em comum.

Fonte: Brasil Escola