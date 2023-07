Oficinas ensinam a dominar o Chat GPT e a Inteligência Artificial

Para ajudar os usuários e profissionais a explorarem melhor as funcionalidades do ChatGPT e da Inteligência Artificial, o Condor Connect realiza oficinas presenciais neste início de julho. No dia 4, das 19h às 21h30, a oficina será sobre “Como hackear seu mindset com o Chat GPT”. Já no dia 6, das 19h às 21h30, a oficina será sobre “Como alavancar o poder das tecnologias de Inteligência Artificial com foco no resultado”.

A Inteligência Artificial está transformando as vidas, as carreiras e o mundo, mas muitos ainda não sabem dominá-la e usá-la a seu favor.

“Essa oficina foi idealizada para levar conhecimento, dicas e aplicabilidades dessas ferramentas, para que possam ser usadas com o intuito de impulsionar a carreira profissional” Diz a CEO do Condor Connect, Kauana Yrina.

As inscrições para a oficina Chat GPT devem ser realizadas no link https://pag.ae/7ZsprLuG4

As inscrições para a oficina de Inteligência Artificial devem ser realizadas no link https://pag.ae/7ZspmeJKp

