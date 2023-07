Palavras do Barbosa

Destacamos hoje mais uma vez a presença do nosso querido treinador Barbosa e seu trabalho social.

Palavras do treinador Barbosa onde ele encontra e destaca também o trabalho desta dupla bem conhecida na região.

“Os melhores comecei a semana com a nota mil, primeiro pela vida que Deus me continua dando. Encontrei com pessoas nota MIL como o Joelcio e o Patrik que aparecem na foto.

Esses caras são uma benção de Deus para a sociedade. Fazem trabalho voluntário o ano inteiro, o Joelcio representa a melhor regional de Curitiba, a regional do Pinheirinho, Patrik, coordenando os trabalhos e equipe de ação da ONG levando a chama mas das mais atuantes ONGs onde eu tenho o prazer de participar.

Juntos eu, claro, sendo atendido por eles. Pois juntos somos mais fortes e mais uma vez avisando que trabalho voluntário fazemos juntos. Obrigado aos dois. Sem esquecer outros como o Rogério da secretaria Municipal de Esportes Lazer e Juventude que não aparece na foto mas que também acaba de me atender em sua sala.

Com a nota mil fica aqui o meu agradecimento em nome da ONG e TIME ÁGUIA DE OURO FUTEBOL CLUBE, do Capão Raso.

Obrigado e gratidão sempre todos aqui citado são uma benção de Deus na nossas vidas”.