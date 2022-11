Consumo de bebida alcoólica

Cerveja e futebol é uma combinação comum no Brasil e em várias nações do mundo, mas durante o torneio que ocorrerá no Catar será diferente. No país, o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos é proibido. Durante a preparação para a Copa, estava definido que apenas alguns estabelecimentos certificados pela FIFA e pelo governo catari teriam o aval para comercializar cervejas e produtos do gênero. Porém, em comunicado emitido dias antes da abertura do evento, família real do país decidiu proibir a venda de cerveja no entorno dos estádios.

Agora, somente nas áreas conhecidas como hospitality zone os torcedores VIP e SuperVIP poderão comprar e consumir essas bebidas. Fora, somente nas fan zones, em horários estipulados pelo governo, será permitido.



Demonstração de afeto em público

As manifestações de carinho, como beijos e abraços, são proibidas no Catar, tanto para casais heterossexuais quanto homossexuais. Segundo o código penal do país, o afeto em público é tido como ato obsceno e pode levar à prisão.

Contudo, o presidente do comitê da Copa do Mundo 2022 já disse em entrevista à CNN que o país receberá e acolherá todas as pessoas, mas pede que os turistas respeitem a cultura do país.

Relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais e podem levar a sete anos de prisão. Mesmo assim, Nasser Al-Khater afirmou que os torcedores da comunidade LGBTQIA+ são bem-vindos ao país, mas atos de carinho em público não são permitidos.



Recomendações de vestuário

Nos países muçulmanos, onde a religião impõe o estilo de vida da população, algumas tradições, como a vestimenta, são fatores importantes e que merecem atenção. Os homens não podem usar shorts ou ficar sem camiseta em público, e isso inclui regatas. Para as mulheres não são indicados decotes, cropped, saias acima do joelho e roupas transparentes ou justas.



Cuidados com as fotografias

Para os amantes de fotografia, fica o alerta: filmar e fotografar edifícios, pessoas e instituições públicas é proibido. O uso de câmeras deverá ser restringido para o interior dos estádios.

Além disso, os únicos que podem fotografar espaços públicos são jornalistas que viajam a trabalho e, apenas, com permissão da agência de notícias do país.