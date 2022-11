Inscrições para a 2ª etapa da Copa Curitiba de Ciclismo Estrada estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 2ª etapa da Copa Curitiba de Ciclismo Estrada e da Copa Escolar de Ciclismo, que serão realizadas no dia 27 de novembro.

Foto: Divulgação/SMELJ

Promovida pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), a prova faz parte do Curitiba Viva Bem, política pública da Prefeitura para promoção da qualidade de vida na cidade, e tem a supervisão da Federação Paranaense de Ciclismo. A prova também é válida para o ranking curitibano por categoria.

O circuito será na Avenida Dario Lopes, no Jardim Botânico, e terá aproximadamente 4 mil metros, sob regulamentos da União Ciclística Internacional e da Confederação Brasileira de Ciclismo.

A inscrição é gratuita e pode ser feita neste link até às 12h do dia 25 de novembro. A inscrição é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em nenhuma situação.

Cronograma de baterias

Bateria 1: 7 voltas (28km) – Categorias Master C1, C2 e D

Bateria 2: 7 voltas (28km) – Todas Feminino, Master B1 e B2

Bateria 3: 5 voltas (20km) – Todas as categorias do Paraciclismo

Bateria 4: 10 voltas (40km) – Master A1 e A2, Sub 23, Sub30 e Junior

Masculino A largada da Bateria 1 será as 13h e as demais baterias iniciam tão logo a anterior tenha sido encerrada e autorizada pela arbitragem.

O regulamento da competição está disponível neste link