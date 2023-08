“Mutirão Emprega Mais Curitiba: Oportunidades de emprego no Sítio Cercado”

Mutirão Emprega Mais Curitiba no Sítio Cercado

Foto: Winicius Reis

O Mutirão Emprega Mais Curitiba, realizado no Sítio Cercado, foi um sucesso. O evento contou com a participação de diversas empresas e ofereceu oportunidades de emprego para a população da região.

Oportunidades de emprego no Mutirão Emprega Mais Curitiba

No Mutirão Emprega Mais Curitiba, os participantes tiveram a chance de se candidatar a vagas em diferentes áreas, como:

Administração

Vendas

Atendimento ao cliente

Logística

Entre outras

Além das vagas de emprego, o evento também ofereceu serviços de orientação profissional, como a elaboração de currículos e dicas para entrevistas de emprego.

Como participar do Mutirão Emprega Mais Curitiba

Para participar do Mutirão Emprega Mais Curitiba, basta comparecer ao local do evento com os documentos necessários, como RG, CPF e carteira de trabalho.

O evento é aberto a todos os interessados e não é necessário fazer inscrição prévia.

Fonte: www.aen.pr.gov.br