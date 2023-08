“Jovens debatem necessidades para conquistar o primeiro emprego e se inserir na sociedade em encontro promovido pela Prefeitura de Curitiba”

Cerca de 200 jovens debatem sobre as necessidades dos jovens para conquistar o acesso ao primeiro emprego

No dia 9 de agosto, cerca de 200 jovens se reuniram no Colégio Estadual Professor João Loyola, no Pinheirinho, para discutir as necessidades dos jovens em relação ao acesso ao primeiro emprego, oportunidades de formação educacional, lazer e a conquista de um lugar na sociedade.

Esse encontro faz parte da Audiência Jovem, um fórum criado pela Prefeitura de Curitiba em 2017, com o objetivo de incentivar os adolescentes a refletir e propor ações para a vida em sociedade. A coordenação é da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Esse foi o último de uma série de dez encontros realizados em todas as regionais administrativas de Curitiba. O evento é preparatório para a Conferência Jovem, que acontecerá no dia 31 de agosto, quando serão apresentadas as sugestões que serão incluídas nos projetos da cidade.

Debates em cinco temas

Os debates giraram em torno de cinco eixos temáticos: Cidadania, Participação Social e Política, Representação Juvenil; Educação, Profissionalização, Trabalho e Renda; Diversidade, Igualdade, Liberdade de Expressão e Comunicação; Saúde, Meio Ambiente, Desporto e Lazer; e Segurança Pública, Justiça, Território e Mobilidade.

Além das discussões, o evento contou com momentos de descontração, como a apresentação da estudante Ana Luíza Corosque, de 15 anos, do Colégio Estadual Cívico Militar Gottlieb Mueller. Ela tocou violão e cantou várias canções, sendo aplaudida pelos colegas.

Despertar para os desafios da vida

As discussões foram mediadas por professores e servidores da Prefeitura que integram núcleos. A guarda municipal Márcia Zerger, que ajudou a mediar o grupo de segurança, destacou que os jovens ainda estão despertando para os desafios da vida.

“Tem uma boa parte que está interessada em debater e contribuir com ideias para os temas propostos, mas tem outro grupo que prefere evitar esses assuntos”, disse.

Papo consciente

Apesar da diversidade de mentalidades, alguns jovens surpreenderam pela maturidade. É o caso do estudante venezuelano Ali Sanchez, de 15 anos, que está morando no Brasil há 9 meses.

“Nosso grupo discutiu formas de ampliar o acesso gratuito ao esporte para jovens e também falamos sobre a necessidade de oferecer mais palestras sobre os males das drogas, combate ao bullying e ações de prevenção na área da saúde”, disse o jovem.

Durante sua apresentação, Ali Sanchez contou um pouco sobre sua origem humilde na Venezuela e ressaltou que os colegas brasileiros são privilegiados.

“Venho de um lugar onde há poucas oportunidades e é surpreendente que os jovens brasileiros ainda não consigam aproveitar todas as suas oportunidades. Devemos agradecer pelo que temos, mas sem ser conformistas”, afirmou.

Oportunidade de serem ouvidos

Para Helton Stais, da Assessoria da Juventude da Smelj, encontros como esse são muito produtivos e trazem crescimento para todos os lados.

“Esta é uma excelente oportunidade para vocês falarem sobre suas necessidades e serem ouvidos”, destacou, lembrando que agosto é considerado o mês da juventude, devido à comemoração da aprovação do Estatuto da Juventude (10/8) e o Dia do Estudante (11/8).

Presenças

Além dos jovens, participaram do evento Joel Bandeira (Secretaria de Estado de Educação); Rogério França de Oliveira (chefe do núcleo da Smelj da Regional Pinheirinho); Carlos Marchiotti (Assessoria da Juventude da Smelj); Alex Brecailo, gerente de prevenção do Departamento de Política Sobre Drogas; a diretora do Colégio Estadual Professor João Loyola, Márcia Moreira; Sílvia Cristina de Lima, coordenadora de Defesa dos Direitos da Juventude do Paraná; e Ana Paula César Wosniakowski (núcleo da Secretaria de Estado de Educação).

