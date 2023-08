Mutirão de limpeza do Ribeirão dos Padilhas: comunidade se une para preservar o meio ambiente

O Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura e a Regional Boqueirão vão promover um mutirão de limpeza do Ribeirão dos Padilhas

No dia 26 de agosto, o Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura e a Regional Boqueirão realizarão um mutirão de limpeza do Ribeirão dos Padilhas, localizado no Xaxim. Essa ação conta com a participação da comunidade e antecede o Dia Mundial da Limpeza, comemorado em 27 de agosto.

O ponto de encontro para os voluntários será nos fundos do Colégio Estadual João Paulo II.

Ação conjunta para a preservação do córrego e da natureza

Além de atender ao pedido da ONG Sea Shepherd Brasil e dos professores das escolas da região, a ação também tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação do córrego e da natureza.

Os trabalhos terão início no dia 16, com a participação dos alunos do Colégio Estadual João Paulo II, CEI Dona Nenê e Ferroviária. Essa etapa tem como propósito sensibilizar os estudantes e a comunidade sobre os cuidados necessários com o meio ambiente, abordando o conceito de bacia hidrográfica e os elementos relacionados a esse tema.

“Vamos destacar o papel e a responsabilidade de cada um dentro da comunidade, enfatizando os cuidados com os rios, o descarte adequado dos resíduos e a importância das ligações corretas de esgoto e águas pluviais nas residências”, afirmou Andrea Gimenes, da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SSMA).

Mobilização e conscientização social

Antes do “Dia D” do Mutirão de Limpeza, o Departamento de Educação Ambiental realizará atividades de mobilização na comunidade do entorno do Ribeirão dos Padilhas. Serão apresentados programas de educação ambiental da Prefeitura, horários de coleta de lixo, locais corretos de destinação de resíduos e informações sobre o descarte adequado de materiais tóxicos, eletroeletrônicos, móveis sem utilidade, entre outros.

As equipes da Prefeitura de Curitiba também solicitarão aos moradores que retirem entulhos acumulados em seus imóveis, como roupas velhas, madeiras e outros produtos inutilizados, para que sejam recolhidos pelos profissionais de limpeza pública.

Alessandro Presznhuk, coordenador técnico da Regional Boqueirão, ressaltou a importância da participação da comunidade no Mutirão de Limpeza e Conscientização. Ele destacou que é fundamental despertar a conscientização sobre a importância da limpeza e preservação do meio ambiente, especialmente nessa área considerada crítica devido ao despejo contínuo de materiais.

Pertencimento e plantio de mudas de árvores

No Mutirão de Limpeza, também será realizado o plantio de mudas de árvores em algumas áreas ao longo do córrego do Ribeirão dos Padilhas. Essa iniciativa tem como objetivo desencorajar o descarte de resíduos no local, preservar a natureza e promover uma relação saudável entre a comunidade e o meio ambiente.

“As ações pretendem despertar nas comunidades o sentimento de pertencimento e identidade com o ambiente, fortalecendo o vínculo de cuidado e preservação dos espaços onde vivemos. Esse é o primeiro passo para a transformação, autorresponsabilidade e conscientização das pessoas em relação ao meio ambiente”, ressaltou Andrea Gimenes, bióloga e gerente de Educação Ambiental.

Apoio voluntário da ONG Sea Shepherd Brasil

O Mutirão de Limpeza e Conscientização do Ribeirão dos Padilhas contará com o apoio dos voluntários da ONG Sea Shepherd Brasil. A organização possui 30 voluntários em Curitiba, que foram convidados a participar do evento.

Trabalho contínuo da Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba está constantemente empenhada em prevenir enchentes, manter os rios limpos e ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais. Nas últimas semanas, foram realizadas ações específicas de limpeza e desassoreamento em diversos rios, córregos e arroios, incluindo o Ribeirão dos Padilhas. Além disso, são promovidas atividades preventivas, como a educação ambiental e a conscientização da população.

