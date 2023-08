Athletico é eliminado da Libertadores nas penalidades

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico está eliminado da Conmebol Libertadores 2023, mesmo vencendo no tempo normal por 2 a 0, com gols de Fernandinho e Vitor Roque. Com o placar agregado empatado, a decisão ficou para a marca da cal. Na disputa de penalidades, o Furacão foi derrotado pelo Bolívar, por 5 a 4, na noite desta terça-feira, na Ligga Arena, e acabou se despedindo da competição internacional.

Nas quartas de final, o Bolívar vai encarar o Internacional, que eliminou o River Plate também nos pênaltis.

Com a necessidade de reverter a boa vantagem construída pelo Bolívar no jogo de ida na altitude de La Paz, o Athletico iniciou a partida na Ligga Arena com muita pressa. Com isso, foram poucas chances criadas no primeiro tempo. O Furacão teve mais posse de bola, mas só chegou com perigo na área boliviana aos 28 minutos, com Canobbio recebendo um bom passe de Vidal. O uruguaio foi cortar o marcador e bola bateu na mão do adversário. O VAR chamou o árbitro que confirmou o pênalti. Fernandinho bateu com categoria e fez 1 a 0.

Esperava-se que o Athletico contesse mais a ansiedade e tivesse ainda mais controle da partida. O Bolívar pouco assustou e, quando chegou na área rubro-negra, balançou a rede. Mas, o árbitro havia marcado falta em cima do zagueiro Thiago Heleno na origem da jogada. O VAR foi novamente acionado e o juizão confirmou a decisão de campo, anulando o gol da equipe visitante, sorte para o Furacão, pois o lance era interpretativo . O Bolívar reclamou bastante da arbitragem ao fim da etapa inicial.

No segundo tempo, o panorama foi parecido. O Athletico voltou na base da correria, enquanto o Bolívar se defendia. Até que, aos 21 minutos, após um bate-rebate na frente da área boliviana, Canobbio encontrou Vitor Roque livre para chutar e marcar 2 a 0. Com o placar igual no agregado, os visitantes passaram a parar mais o jogo para que o Furacão não crescesse ainda mais no duelo.

O Athletico esteve muito perto de decretar a classificação no tempo normal aos 43 minutos, mas o chute de Canobbio explodiu na trave, acertou as costas do goleiro e foi para fora. Com tudo isso, a decisão ficou para as penalidades. O Bolívar acertou as cinco cobranças. Na última, Thiago Heleno perdeu batendo a bola no travessão e o Furacão acabou sendo eliminado.

O Furacão volta a campo contra o Cuiabá, na próxima terça-feira (15), na Ligga Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

LIBERTADORES

Oitavas de final – Jogo de volta

Local: Ligga Arena/Curitiba

Athletico (4)2×0(5) Bolívar

Athletico:

Bento, Khellven, Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Esquivel; Erick, Fernandinho e Arturo Vidal; Pablo (Vitor Bueno), Vítor Roque e Canobbio (Marcelo Cirino).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Bolívar:

Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Quinteros, Sagredo (Jesus Sagredo) e Bejarano; Villamil, Justiniano, Pato Rodríguez (Bruno Savio); Chico Da Costa (Algarañaz) e Ronnie Fernández (Saucedo).

Técnico: Beñat San José.

Gols: Fernandinho (A), aos 32′ do 1ºT.

Cartões amarelos: Bejarano, Chico da Costa, Ronnie Fernández, Bentaberry (BOL); Fernandinho (CAP).

Árbitro: Kevin Ortega (PER).

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER).

VAR: Francisco Gilabert (CHI).