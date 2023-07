“Mulher presa por participação brutal na morte de jovem em Curitiba”

Mulher é presa suspeita de participar da morte de jovem em Curitiba

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (26), suspeita de participar da morte de Elton Antonio Bueno Zene, de 23 anos, na saída de uma balada do bairro Uberaba, em Curitiba. O crime aconteceu no último dia 18 de junho e, segundo a Polícia Civil, pode estar relacionado a uma disputa judicial entre a vítima e a ex-mulher. Imagens divulgadas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) mostram a brutalidade usada para a morte.

Motivação relacionada à disputa pela guarda da criança

De acordo com o delegado Thiago Teixeira, a mulher presa é ex-familiar de Elton.

“A motivação teria relação com a perda da guarda por parte do Elton. Ele estava namorando com uma pessoa que é prima dessa que foi presa de ontem e começou uma disputa pela guarda da criança. Os autores do crime compraram a briga e, por esse motivo, o crime acabou ocorrendo”, explicou.

Prisão da suspeita e busca pelo terceiro envolvido

A prisão da suspeita aconteceu no bairro Pinheirinho. O motorista do veículo segue foragido e a DHPP realiza buscas para de localizar e identificar o terceiro envolvido no crime.

Vítima trabalhava como motoboy

Elton trabalhava como motoboy e, além de ser espancado, foi atingido por disparos de arma de fogo. Segundo o que apurou a reportagem da Banda B, ele teria emprestado um veículo Subaru de amigos para voltar com a namorada.

Brutalidade do crime

Novas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram a brutalidade com que o crime foi cometido.

“Ao parar o veículo, os indivíduos o agrediram, deixando-o desacordado. Nesse momento, tentaram colocar Zene no porta malas do carro, porém não conseguiram. Na sequência, efetuaram novamente disparos de arma de fogo contra a vítima”, comentou o delegado Thiago Teixeira.

Posteriormente, os suspeitos ainda o atropelaram e o arrastaram por 20 metros. Uma segunda vítima, a namorada de Zene, foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital.

