“Boqueirão Fashion: Desfiles e exposição fotográfica valorizam peças doadas em Curitiba”

O Boqueirão Fashion, Semana da Moda de Curitiba, teve início na Rua da Cidadania do Boqueirão e chegou ao seu momento mais esperado nesta quinta-feira (27): os desfiles na passarela montada nos corredores da Rua da Cidadania.

A semana de moda, que vai até esta sexta-feira (28), conta com oficinas da moda, desfiles e encontros da cadeia produtiva. A expectativa da organização é de mais de dois mil espectadores ao longo da semana.

Nesta sexta-feira, às 19 horas, acontecerá um novo desfile. Durante esses dias, serão realizados oito desfiles nos formatos coletivos e individuais, com a participação de 60 modelos, sendo dez new faces e 50 profissionais. A organização estima um público de 1.100 pessoas por desfile.

Além dos desfiles, a passarela da Rua da Cidadania também abriga uma exposição fotográfica produzida por jovens produtores de moda. O objetivo é ressignificar e valorizar as peças de vestuário doadas à Fundação de Ação Social (FAS). São 38 painéis que utilizam a cidade de Curitiba como temática e mostram as roupas doadas pela população. A valorização dessas peças contribui para a autoestima de quem as recebe e ressignifica o processo de doação.

O Boqueirão Fashion ganhou uma semana inteira de atividades devido ao seu sucesso em anos anteriores. Aproveite para conferir as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

