“Feas divulga edital com classificação definitiva no PSS 2/2023: Mais de 600 profissionais, incluindo médicos, são convocados para vagas temporárias”

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) divulgou nesta quarta-feira (26/7) o edital com a classificação definitiva no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2/2023. A seleção oferece vagas temporárias (com duração de 12 meses), a maior parte delas para médicos, inclusive especialistas.

A convocação dos classificados para os cargos será imediata, conforme a necessidade da fundação e a posição do candidato. As vagas são para analista clínico, musicoterapeuta, médico, médico anestesiologista, médico pediatra, médico psiquiatra e médico urologista.

Mais de 600 profissionais foram classificados no PSS – quase 500 são médicos. Os candidatos são de diferentes estados do país, como revelam as inscrições do Norte, do Nordeste e do Sudeste, atraídos pelas condições oferecidas pela Feas, conhecida por ser boa empregadora e investir em atendimento humanizado.

Processo Seletivo Simplificado

O PSS é dividido em duas etapas: a primeira consiste na análise de currículo e documentação; a segunda, no exame admissional de caráter eliminatório, em que serão avaliadas as condições de saúde dos candidatos em relação às atividades inerentes ao cargo.

Os profissionais aprovados no PSS vão trabalhar em uma das unidades administradas pela Feas, que incluem o Hospital Municipal do Idoso, Hospital do Bairro Novo, a Unidade de Estabilização Psiquiátrica (UEP) Casa Irmã Dulce e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

A fundação também é responsável pela gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Feas: uma fundação pública de saúde em Curitiba

A Feas é uma fundação pública que pertence à administração indireta da Prefeitura de Curitiba, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

