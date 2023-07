Motorista causa colisão em contramão, atingindo pelo menos 5 carros e para somente após colidir com muro

Um motorista de um Renault Clio, de aproximadamente 25 anos, causou uma série de acidentes na madrugada deste sábado (15), em Curitiba. No bairro Sítio Cercado, o rapaz invadiu a contramão e bateu em pelo menos três carros. Em alta velocidade, o jovem seguiu pela Rápida, em direção ao centro, e na região do Água Verde colidiu em outros dois veículos.

O motorista do Clio só parou, pois após bater na traseira de um HB20, perdeu o controle e colidiu contra um muro. Neste momento, dois condutores que foram atingidos conseguiram ir até o rapaz e identificaram que o jovem estava alterado.

Apesar do motorista tentar fugir, as vítimas renderam o rapaz até a chegada da Polícia Militar. O veículo Renault Clio ficou danificado com várias marcas dos acidentes.

