Impactos da Meia Maratona em Curitiba: Bloqueios de Ruas e Desvios de Ônibus no Domingo (16)

Curitiba, a capital do estado do Paraná, possui um eficiente sistema de transporte público que atende a toda a cidade e região metropolitana. Dentre as opções disponíveis, destacam-se as seguintes linhas de ônibus:

Linha 477-V.Macedo (Via Guabirotuba)

Essa linha percorre o trajeto entre Vila Macedo e Guabirotuba, proporcionando uma opção prática e rápida para os moradores dessas regiões.

Linha 503-Boqueirão

A linha 503-Boqueirão é uma excelente alternativa para quem precisa se deslocar entre o Boqueirão e outros bairros da cidade. Com horários regulares, é uma opção confiável para o transporte diário.

Linha 505-Boqueirão/C.Cívico

Essa linha é ideal para quem precisa se deslocar entre o Boqueirão e o Centro Cívico. Com itinerário estratégico, permite um deslocamento rápido e seguro.

Linha 506-Bairro Novo

A linha 506-Bairro Novo atende aos moradores dessa região, oferecendo uma opção de transporte público eficiente e acessível.

Linha 550-Pinheirinho/C.Gomes

Essa linha é uma ótima opção para quem precisa se deslocar entre o Pinheirinho e o Campo Comprido. Com horários regulares, garante um transporte confiável e confortável.

Linha 560-Alferes Poli

A linha 560-Alferes Poli é uma alternativa prática para quem precisa se deslocar entre diferentes bairros da cidade. Com itinerário estratégico, permite um deslocamento rápido e eficiente.

Essas são apenas algumas das linhas de ônibus disponíveis em Curitiba. O sistema de transporte público da cidade é reconhecido nacionalmente pela sua eficiência e qualidade.

