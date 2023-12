“Motociclista gravemente ferido após briga de trânsito em Curitiba”

Briga de trânsito deixa motociclista gravemente ferido em Curitiba

No final da tarde deste sábado, 2 de dezembro, uma briga de trânsito resultou em um motociclista gravemente ferido na Estrada Velha do Barigui, na Vila Sabara, bairro CIC, em Curitiba.

O acidente envolveu uma moto e uma caminhonete Saveiro de pequeno porte. Segundo testemunhas, a colisão foi consequência de uma briga de trânsito.

Mesmo com o filho no carro, o motorista da Saveiro teria perseguido o motociclista, que acabou ficando sobre o veículo. Moradores da rua conseguiram retirar o motociclista de debaixo do carro e impediram que o motorista da Saveiro fugisse do local.

Confira os vídeos no Blog Plantão de Polícia. Em um deles, o motorista tenta fugir na ambulância do SAMU, mas é impedido por populares.

Fonte: www.bemparana.com.br