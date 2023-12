“Última edição de 2023: Mutirões de recolhimento de lixo eletrônico em Curitiba”

Descarte correto de lixo eletrônico em Curitiba

Moradores que desejam descartar de forma correta aparelhos eletrônicos estragados ou sem uso, cabos e baterias velhas podem participar dos mutirões de recolhimento de lixo eletrônico promovidos pela Prefeitura de Curitiba. A próxima edição acontecerá no sábado, dia 2 de dezembro, das 9h às 15h.

Os mutirões serão realizados em nove bairros da cidade e a coleta dos equipamentos e resíduos será feita por associações do programa Ecocidadão.

Confira abaixo onde levar seu lixo eletrônico:

Parque Barigui: acesso pela BR-277 – Santo Inácio (no estacionamento em frente ao heliponto)

Parque Bacacheri: Rua Dr. Eurico César de Almeida – Santa Cândida (acesso pela Rua Nicaragua)

Rua da Cidadania Cajuru: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru

Parque São Lourenço: Rua José Brusamolin, 125 – São Lourenço (acesso pela Rua Mateus Leme)

Parque Tingui: Rua Professor Dario Garcia – Vista Alegre

Praça Desembargador Carneiro: Rua Lourival Portella Natel – Portão (acesso pela Av. Presidente Kennedy)

Praça Capão Raso: Av. República Argentina – Capão Raso

Praça dos Menonitas: Rua Antônio Kosovski, 3425 – Boqueirão

Horto Municipal do Guabirotuba: Avenida Senador Salgado Filho, 947 – Guabirotuba

No mutirão, serão aceitos diversos tipos de aparelhos eletrônicos, como computadores, geladeiras, smartphones, fornos elétricos, micro-ondas, aparelhos de som, ventiladores, desumidificadores, torradeiras, batedeiras, aspiradores, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, tablets, notebooks, impressoras, carregadores de celular, cabos, entre outros.

Os mutirões de recolhimento de lixo eletrônico são realizados a cada três meses, sempre no primeiro sábado do mês, e são coordenados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A próxima edição está prevista para o dia 2 de março de 2024.

Sustentabilidade

As peças coletadas serão separadas e encaminhadas para dar origem a outros produtos. O plástico presente nos aparelhos eletrônicos pode ser utilizado como matéria-prima na produção de novos itens, contribuindo para a sustentabilidade na cadeia produtiva.

A diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Leila Maria Zem, ressalta que além de ajudar as famílias das associações do Ecocidadão, levar o lixo eletrônico aos mutirões reduz o risco de descarte incorreto. Descartar esses materiais em aterros sanitários ou locais inadequados pode contaminar o solo e os lençóis freáticos.

No Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), localizado no Cabral, também é possível realizar o descarte correto de lixo eletrônico. A Reciclemais, do Ecocidadão, faz a coleta todas as primeiras sextas-feiras do mês. São aceitos materiais gerados no local, assim como de funcionários do Ippuc e moradores da primeira quadra da Rua São Pedro, onde fica o ICI.

Para mais informações sobre o descarte correto de resíduos e os serviços disponíveis, acesse o site coletalixo.curitiba.pr.gov.br e o site da Família Folhas.

